Biga’da Genç Sesler Musiki Yarışması yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan İmam Hatip Ortaokulları Arası Genç Sesler Musiki Yarışması yapıldı.

Geleceğin sanatçı ve sanatsever bireylerini yetiştirmek, öğrencilerin sanata olan ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak, onları sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere teşvik etmek ve bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak, musiki kültürünün tanıtılmasını, benimsetilmesini ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla planlanan yarışma Atatürk Kültür Merkezinde düzenlendi.

Şehit İbrahim Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde düzenlenen yarışmada 6 Anadolu İmam Hatip Lisesinin ve 3 İmam Hatip Ortaokulunun öğrencileri yarıştı. İmam Hatip Ortaokulları Arası Genç Sesler Musiki Yarışmasına Kaymakam Mustafa Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ve Çanakkale İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük katıldı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Çanakkale İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ve İlim Yayma Cemiyeti başkan yardımcısı İsmat Varlık tarafından verildi.

Kaynak: İHA