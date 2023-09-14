Biga’da güreşler öncesi coşkulu kortej

Biga Belediyesi tarafından 18 Eylül Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri için kortej yürüyüşü yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Biga’da güreşler öncesi coşkulu kortej

Biga Belediyesi tarafından 18 Eylül Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri için kortej yürüyüşü yapıldı.

Biga Belediyesi tarafından 18 Eylül Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri için, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan himayelerinde, Güreş Ağası Hasan Karabiber'in destekleriyle coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Korteje, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, başpehlivanlar, pehlivanlar, güreş severler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Korteje destek veren vatandaşları selamlayan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Türk Bayrağı dağıtılmasıyla beraber herkesi yarın Kıspet Ustası İrfan Şahin Er Meydanı'nda yapılacak olan güreşlere davet etti.

Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı önünden başlayıp Belediye Meydanı'nda sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Künefe kışın en çok aranan tatlılar arasında! Künefe nasıl yapılır? İşte künefe tarifi
Künefe kışın en çok aranan tatlılar arasında! Künefe nasıl yapılır? İşte künefe tarifi
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
Son Haberler
Ukrayna, Herson bölgesinin tahliyesine karar verdi
Ukrayna, Herson bölgesinin tahliyesine karar verdi
Nedim Vatansever: "Bursaspor’da çalışmak hepimizin çocukluk hayaliydi"
Nedim Vatansever: "Bursaspor’da çalışmak hepimizin çocukluk hayaliydi"
Pendik’te yola bırakılan kimyasal madde dolu varilin patlaması sonucu yola saçılan sıvı paniğe neden oldu
Pendik’te yola bırakılan kimyasal madde dolu varilin patlaması sonucu yola saçılan sıvı paniğe neden oldu
Bakan Mehmet Özhaseki’den indirim müjdesi
Bakan Mehmet Özhaseki’den indirim müjdesi
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!