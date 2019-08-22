Biga'da iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Biga ilçesinde bazı evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumları şüpheli görülen ve kimlikleriyle ilgili yalan beyanda bulunan G.B. (15) ve M.A. (18) yakalandı.

G.B'nin hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlal suçundan 49 kaydının bulunduğu ve 2 yıl 6 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi.

M.A'nın ise aynı suçlardan 17 suç kaydının bulunduğu, ayrıca 5 yıl kesinleşmiş cezasının olduğu anlaşıldı.

Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak: AA