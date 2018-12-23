Biga'da kaz yetiştiriciliği semineri verildi

ÇANAKKALE (AA) - Biga'da kaz üreticiliğini teşvik etmek amacıyla Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif Boz tarafından seminer verildi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen seminere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vasfi Karaca ve kaz üreticileri katıldı.

Karaca, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, kaz yetiştiriciliğinin bölge için yeni bir sektör olduğunu söyledi.

Kaz yetiştiriciliği denildiğinde genelde 10 veya 20'yi geçmeyen minik sürüler akla geldiğini ifade eden Karaca, "Bölgemizde ağırlıklı olarak 200 işletmede etlik tavuk üretimi yapılıyor. Yumurta tavukçuluğu da gelişme gösteriyor. 65 bin büyükbaş, 90 bin küçükbaş hayvan varlığımız bulunuyor. Biga'nın nüfusu 90 bin. Kişi başına bir küçükbaş hayvan düşüyor. Hedefimiz inşallah büyükbaş hayvanda da yüz binleri bulmak. Kaz, ördek ve hindi üretimimiz zayıf. Ülkemizdeki et açığına bir nebze de olsa destek verebilirsek üreticiler anlamında mutlu olacağız. İki gün sürecek olan eğitim verimli olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda uzman olan Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif Boz ise Türkiye'de yetiştiricilik sistemlerinin değiştiğini vurguladı.

Sağlıklı ürün tüketme zorunluluğu olan ürünlerin kontrol altına alınması gerektiğini dile getiren Boz, şunları kaydetti:

"Böylece tüketici sağlıklı ürüne kavuşmuş olur. Üretici kendini geliştirir. Sistem onu doğruyu üretmeye sevk eder. Kaz yetiştiriciliğinde dışarıda gezen bir hayvan topluluğu var. Kaz yetiştiriciliğini sistemli hale getirmeliyiz. Türkiye'nin önünü açacak bir entegrasyona ihtiyacımız var. Ufkumuzu açarak kaz yetiştiriciliğinin nasıl yapılacağını anlatacağız. Eğitimin sonunda üreticilerimize, çiftçilerimize, müteşebbis veya yatırımcılarımıza esas vermek istediğimiz sağlıklı bir kaz üretiminin ruhsatlı, üretim izni olan bir kaz yetiştiriciliği hakkında farkındalık sağlamak."







Kaynak: AA