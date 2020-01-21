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Biga’da korkutan yangın

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir mobilya imalathanesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Biga’da korkutan yangın

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir mobilya imalathanesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Biga Sanayi Sitesi'nde bir mobilya imalathanesinde sabaha karşı elektrik kontağından çıkan yangın üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, imalathane kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Biga’da korkutan yangın

Biga’da korkutan yangın

Kaynak: İHA



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