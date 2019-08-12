Biga'da orman yangını çıktı (2)
Çanakkale'nin Biga ilçesi Sarıkaya köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Biga ilçesi Sarıkaya köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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DHA
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