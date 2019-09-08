Biga'da park halindeki otomobil alev aldı

ÇANAKKALE (AA) - Biga ilçesinde, park halindeki bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.



Cumhuriyet Mahallesi Mumcular Caddesi'nde Hüseyin K'ye ait park halindeki 17 LS 464 plakalı otomobil, elektrik sistemindeki arıza nedeniyle alev aldı.



LPG'li olduğu öğrenilen araca ilk müdahaleyi çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle yaptı.

Daha sonra olay yerine gelen Biga Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Yangın, otomobilde hasara yol açtı.

Kaynak: AA