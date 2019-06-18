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Biga'da saman yüklü traktör yandı

ÇANAKKALE (AA) - Biga'nın Balıklıçeşme köyünde yangın çıkan saman yüklü traktör kullanılamaz hale geldi.Cahit Aydın, saman yüklü traktörünün...

Biga'da saman yüklü traktör yandı

ÇANAKKALE (AA) - Biga'nın Balıklıçeşme köyünde yangın çıkan saman yüklü traktör kullanılamaz hale geldi.

Cahit Aydın, saman yüklü traktörünün ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldığını gördü.

Aydın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, alevleri ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Traktörün kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Kaynak: AA

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