Biga'da saman yüklü traktör yandı
ÇANAKKALE (AA) - Biga'nın Balıklıçeşme köyünde yangın çıkan saman yüklü traktör kullanılamaz hale geldi.Cahit Aydın, saman yüklü traktörünün...
ÇANAKKALE (AA) - Biga'nın Balıklıçeşme köyünde yangın çıkan saman yüklü traktör kullanılamaz hale geldi.
Cahit Aydın, saman yüklü traktörünün ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldığını gördü.
Aydın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, alevleri ormanlık alana sıçramadan söndürdü.
Traktörün kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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