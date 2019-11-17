Biga'da samanlık yangını

ÇANAKKALE (AA) - Biga ilçesinde samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı.

Emirorman köyünde İrfan Kocalar'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Biga Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin üç saat süren yoğun çalışması sonucu alevler söndürüldü.

Samanlıktaki 1500 balya samanın yandığı olayın çıkış nedeni araştırılıyor.



Kaynak: AA