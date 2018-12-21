Biga'da trafik kazası: 5 yaralı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde iki hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Ağaçköy kavşağında meydana geldi. Ağaköy'den, Biga istikametine seyir halindeki Harun Dinç'in kullandığı 19 LE 955 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ahmet Ocak idaresindeki 17 ZC 562 plakalı hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler Harun Dinç ve Ahmet Ocak ile araçlarda bulunan Tuncay Tekin, Derviş Yılmaz ve Cemal Aktaş yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Biga Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA