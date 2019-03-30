Biga’da üniversite öğrencilerinden kitap bağışı kampanyası

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan HAYAT (Her Adımını Yardıma Atanlar) Topluluğu, kütüphane yapmak üzere kitap bağışı kampanyası düzenledi.

ÇOMÜ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan HAYAT Topluluğu, Yeniceköy Mahallesi'ndeki Yeniceköy İlköğretim Okulu'nda kütüphane kurmak amacıyla Belediye Meydanı'nda kurdukları stantta kitap bağışı kabul etti.

Öğrenciler, elde ettikleri kitaplarla okul kütüphanesi oluşturacak.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık da kitap bağışı standa öğrencileri ziyaret ederek, hem tebrik etti hem de destek sözü verdi. Kütüphanede yapılması gereken tadilat işleri için başkandan yardım isteyen öğrencilere Başkan Işık, destek sözü verdi. Topluluk üyelerinden bilgi alan Başkan Işık "Biz Biga'mızda okuyan öğrencilerimizin her birini kendi evladımız olarak görüyoruz. Biga için çabalayan, güzel bir eser ortaya çıkarmak isteyen öğrencilerimizi tebrik ediyorum, çalışmalarında kendilerine yardımcı olacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Topluluk adına konuşan başkan Abdullah Kılıçer ise, "Biz Biga'da okuyan ve her adımını yardıma atan öğrenciler olarak bu kentte okuyup mezun olduktan sonra da bir iz bırakmayı hedefledik. Bunun en anlamlı ve en kalıcı yolu da yardım kampanyaları düzenlemek olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla kurulan topluluğumuzun ilk çalışması Yeniceköy İlköğretim Okulu'nda kuracağımız kütüphane olacak. Bunun için Bigalılar dan kitap desteği bekliyoruz. Standımızı ziyaret ederek bize kolaylıklar dileyen Belediye Başkanı İsmail Işık'a da destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA