Biga’da yasa dışı bahis operasyonu
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesinde yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik ortaklaşa operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler S.U., A.G. ve L.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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