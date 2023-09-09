Biga’da yüzme yarışları düzenlendi

Çanakkale'nin Biga ilçe Belediyesi tarafından, 18 Eylül Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde kurtuluş yüzme yarışları düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Biga’da yüzme yarışları düzenlendi

Çanakkale'nin Biga ilçe Belediyesi tarafından, 18 Eylül Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde kurtuluş yüzme yarışları düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Yarı Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yüzme yarışlarını Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Zekeriya Mercan ve veliler izledi. 7-8 yaş, 9-10 yaş ve 11-12 yaş grubu serbest stilde yarışan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Deredeye giren öğrencilere ödüllerini Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve protokol üyeleri takdim etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Biga'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü münasebetiyle 4 Eylül'den bugüne çok farklı etkinliklerle programlarımızı devam ettiriyoruz. 2 yıldan bu yana Biga'mızın çocuklarına, gençlerine, yetişkinlerine hizmet veren yüzme havuzumuzda yüzme turnuvamızı gerçekleştirdik. Turnuvaya katılan bütün yavrularımız bugünün şampiyonu bize göre. Öncelikle bu güzel vatanı bu güzel şehri bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına tüm şehitlerimize rahmetle minnetle anıyoruz. Onların bize bıraktığı bu emaneti bugün gördüğümüz çocuklarımızla, gençlerimizle daha iyi yerlere ulaştırmak için tüm gayretimizle hepimiz üzerimize düşen vazifeyi en güzel şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuz 3 bin 500 öğrencimize gencimize hizmet veriyor. Havuzumuzda görev alan havuz sorumlumuz, antrenörlerimiz, personelimiz onların bu işi benimsemesi ve sahiplenmesi ve çocuklarımıza en güzel şekilde bu eğitimi vermeleri bizim en büyük mutluluğumuz. İşlerini severek yaptıkları için cani gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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