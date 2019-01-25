Bigadiçli Kore gazisi vefat etti
BALIKESİR (AA) - Kore Savaşı gazilerinden Kadir Güç, Bigadiç ilçesinde 89 yaşında vefat etti.Kadir Güç için yarın öğle vakti Yeşilli Camisi'nde cenaze...
BALIKESİR (AA) - Kore Savaşı gazilerinden Kadir Güç, Bigadiç ilçesinde 89 yaşında vefat etti.
Kadir Güç için yarın öğle vakti Yeşilli Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.
Gazinin naaşı, askeri bando eşliğinde yapılacak törenin ardından Bigadiç Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: AA
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