Biga’ya bağlı köylerde okullar tatil edildi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerde ve köylerden taşımalı ulaşımla ilçeye gelen öğrencilere okullar tatil edildi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerde ve köylerden taşımalı ulaşımla ilçeye gelen öğrencilere okullar tatil edildi.
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı köylerde etkisini arttırmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Biga'ya bağlı köylerde ve köylerden taşımalı ulaşım yoluyla ilçe merkezine gelen öğrencilere okulların tatil edildiği açıklandı.
Kaynak: İHA
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT