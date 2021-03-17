 Bige Önal'ın acı günü! Hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı son yolculuğuna uğurladı

Hayatını kaybeden Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Bornova Kent Mezarlığı'nda Önal için tören düzenlenirken, pandemi koşulları nedeniyle cenaze namazı da kabristanda kılındı.

SEVGİLİSİNİN DESTEĞİYLE AYAKTA DURDU

Spor, sanat ve iş dünyasından birçok kişinin katıldığı cenazede ayrıca taraftarlar da hazır bulundu. Önal'ın oyunculuk yapan kızı Bige Önal ve ailesi gözyaşlarını tutamadı. Bige Önal'ı bu acılı gününde oyuncu sevgilisi Aras Bulut İynemli de yalnız bırakmadı.



TAKIM ARKADAŞLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Erhan Önal'ın çok iyi bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyen Erhan Önal'ın Galatasaray'da birlikte oynadığı takım arkadaşları büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirttiler. Arif Kocabıyık Erhan Önal'ın çok iyi bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Çok üzgünüm, kendisi hem çok iyi bir insandı hem de çok iyi bir futbolcuydu. Hepimizin başı sağ olsun, onu özleyeceğiz" dedi.

Metin Yıldız ise, "Hepimizin başı sağ olsun. Pandemiden dolayı burada olması gerekenler burada olamadı. Çok üzgünüz, değerli bir insanı kaybettik" ifadelerini kullandı.