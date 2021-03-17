Yüzde onluk seçim barajı kalkacak mı? AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş açıkladıBalıkesir Karesi Nüfusu 2020 - 2021 |  Karesi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Balıkesir İvrindi Nüfusu 2020 - 2021 |  İvrindi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Balıkesir Havran Nüfusu 2020 - 2021 |  Havran İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?HDP kapatılacak mı? | HDP kapatma davasıBalıkesir Gönen Nüfusu 2020 - 2021 |  Gönen İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Son dakika | Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı!Balıkesir Gömeç Nüfusu 2020 - 2021 |  Gömeç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Son dakika | İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı duyurdu! AFAD'dan Artvin'e 1 milyon lira acil yardım ödeneğiÇılgın sayısal loto sonuçları 17 Mart 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı 
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bige Önal'ın acı günü! Hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı son yolculuğuna uğurladı

Bige Önal'ın acı günü! Hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı son yolculuğuna uğurladı

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Bige Önal'ın eski futbolcu babası Erhan Önal, son yolculuğuna uğurlandı. Bige Önel'ı bu zor gününde sevgilisi Aras İynemli yalnız bırakmadı.

Bige Önal'ın acı günü! Hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı son yolculuğuna uğurladı

Hayatını kaybeden Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Bornova Kent Mezarlığı'nda Önal için tören düzenlenirken, pandemi koşulları nedeniyle cenaze namazı da kabristanda kılındı.

SEVGİLİSİNİN DESTEĞİYLE AYAKTA DURDU

Spor, sanat ve iş dünyasından birçok kişinin katıldığı cenazede ayrıca taraftarlar da hazır bulundu. Önal'ın oyunculuk yapan kızı Bige Önal ve ailesi gözyaşlarını tutamadı. Bige Önal'ı bu acılı gününde oyuncu sevgilisi Aras Bulut İynemli de yalnız bırakmadı.

 Bige Önal'ın acı günü! Hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı son yolculuğuna uğurladı
TAKIM ARKADAŞLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Erhan Önal'ın çok iyi bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyen Erhan Önal'ın Galatasaray'da birlikte oynadığı takım arkadaşları büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirttiler. Arif Kocabıyık Erhan Önal'ın çok iyi bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Çok üzgünüm, kendisi hem çok iyi bir insandı hem de çok iyi bir futbolcuydu. Hepimizin başı sağ olsun, onu özleyeceğiz" dedi.

Metin Yıldız ise, "Hepimizin başı sağ olsun. Pandemiden dolayı burada olması gerekenler burada olamadı. Çok üzgünüz, değerli bir insanı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Bige Önal'ın acı günü! Hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı son yolculuğuna uğurladıBige Önal'ın acı günü! Hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı son yolculuğuna uğurladı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT