Bigisayara nasıl format atılır?

Bilgisayarınızın eski performansını kaybettiğini, yavaşladığını, donduğunu veya sisteminin dolduğunu düşünüyorsanız format atmak gibi basit bir yöntemle bu sorunlardan tamamen kurtulabilirsiniz. Peki bilgisayara format atma nasıl yapılır? Windows bilgisayara nasıl format atılır? Sizin için adım adım anlattık. İşte detaylar...

WINDOWS BİLGİSAYARA NASIL FORMAT ATILIR?

Yapılması gereken ilk şey eternet sürücüsünü indirip bir taşınabilir belleğe kopyalamaktır. Aksi halde format sonrasında bilgisayarınız eterneti göremeyebilir ce siğer sürücüleri yükleyemez.

Bilgisayarınızda kalmasını istediğiniz dosyaları, formata başlamadan önce D sürücüsüne kaydedebilirsiniz. Böylece format sonrasında da bu dosyalara ulaşabilirsiniz. Diğer bir seçenek de bu dosyaları taşınabilir bir belleğe kaydetmek ve hard diski tamamen silmektir. Bu yöntem daha etkili görülür.

Bunları yaptıktan sonra bilgisayar yeniden başlatılır.

Başlarken Delete tuşuna basılarak Bios ekranına gelinir. Bu seçenek bazen 'boot', 'boot setting' veya 'advenced bios features' şeklinde verilebilir. Bu ekrana gelindiğinde Enter tuşuna basılır.

Yön tuşları ile boot seçeneğine girilerek bilgisayar açılırken ilk başlama seçeneği cd room yapılır.

Bu seçenekler F5 -F6 tuşları veya – + tuşları ile değiştirileblir.

Boot yani açılış seçeneği cd room yapıldıktan sonra değişikliği kayıt için F10 tuşuna basılarak kaydedilir.

Değişikliğin kaydedilmesi için Y harfine ve ardından Enter'a basılır.

Artık yapılması gereken işletim sistemi CD'sini takmak ve bilgisayarı yeniden başlatmak, siyah bir ekranda cd den ön yükleme için herhangi bir tuşa basın yazısı çıktığında bir tuşa basılarak yükleme başlatılır.

Yükleme sırasında seçenekler sunulur; saat seçimi, bilgisayar adı ve kullanıcı adı gibi. Bunlar ayarlandıktan sonra işlemlere devam edilir.

Hard disk bölümleri geldiğinde isteğe göre, Gelişmiş Ayarlar kısmına gidilerek hepsi silinir ve yeniden bölüm oluşturularak yükleme yapılabilir.

Bir diğer seçenek ise önemli dosyaların bulunduğu D sürücüsü varsa ona dokunmadan sadece C sürücüsü biçimlendirilip tekrar aynı yere işletim sistemini kurulabilir.

Bilgisayar, bu işlemler sırasında birkaç kez yeniden başlatılır ve her seferinde ön yükleme için bir tuşa basın yazısı çıkar, bu esnada herhangi bir tuşa basılmamalıdır. Eğer bir tuşa basılırsa tüm işlemler başa döner.

Kurulumun bitmesinin ardından başlat tuşuna basılarak bilgisayar yazısına sağ tıklanır ve 'masaüstünde göster' seçilir.