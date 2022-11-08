Bigo Live Nedir, Nasıl Kullanılır? Bigo Live Zararları Nelerdir?

Sosyal medya uygulaması Bigo Live hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında Bigo Live nedir, nasıl kullanılır? Bigo Live zararları nelerdir? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Melahat Ersoy
Editör
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Bigo Live Nedir, Nasıl Kullanılır? Bigo Live Zararları Nelerdir?

Bigo Live, canlı yayın yaparak kişinin sosyal ağını genişletebileceği bir uygulamadır. Bu uygulamada, özel anlarını canlı kaydedilen kullanıcı, arkadaşlarıyla canlı sohbet edip, görüntülü konuşabilir veya videoları izleyebilir. Uygulama hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de internet arama motorlarında Bigo Live nedir, nasıl kullanılır? Bigo Live zararları nelerdir? sorularının cevaplarını araştırıyor. Merak ettikleriniz ve detaylar haberimizde...

Bigo Live Nedir, Nasıl Kullanılır? Bigo Live Zararları Nelerdir?

BİGO LİVE NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Bigo Live, kişinin canlı yaparak sosyal ağını genişletip tanımadığı kişilerle iletişim kurmasına olanak sağlayan bir sosyal medya uygulamasıdır. 150'den fazla ülkede kullanılan Bigo Live, Google Play Store'da 500 milyondan fazla indirilmiştir.

Bigo Live uygulamasına, Facebook, Google veya Twitter hesabınızla giriş yapabilir ya da telefon numaranızı girerek kayıt olabilirsiniz. Daha sonra telefonu numaranızı gireceksiniz, ardından SMS ile gelen doğrulama kodunu girdikten sonra ‘kayıt ol’ seçeneğine dokunun.

Profil oluşturmak için fotoğrafınızı, cinsiyet ve doğum tarihinizi belirlenen alana girin, uygulama ülkeyi otomatik algılayacaktır. İsterseniz sağ üstte bulunan ‘atla’ yazısına dokunarak bu işlemi geçebilirsiniz.

Aşamaları geçtikten sonra Ana Sayfa'da popüler, parti, oyun, tarih ve PK seçeneklerini göreceksiniz. Yakınındaki seçeneğine dokunduktan sonra çevrenizde aktif olan kişileri görebilirsiniz.

Popüler seçeneğine dokunduğunuzda uygulamada en çok takip edilen popüler yayıncıları görebiliyorsunuz. İsterseniz yayınlara da katılabilirsiniz. Parti seçeneğine dokunduğunuzda yine canlı yayın dediğimiz partileri katılabilirsiniz.

Oyun seçeneği ise oyun oynarken canlı yayın başlatanları gösterir, bu seçenekle yayıncıları izleyebilirsiniz. PK seçeneğinde dokunduğunuzda ise rastgele önünüze gelen eğlenceleri videoları görebilirsiniz.

Tarih seçeneğinde ise buluşma lobisi ve buluşma sahipleri şeklindeki sohbetler, ve yayınların gerçekleştiği odaları görürsünüz. Dünya ifadesinde ise ülkelere göre yayıncıları görür, istediğiniz yayına girebilirsiniz. ‘Daha fazla’ yazısına dokunarak karşınıza çıkan ülkeler arasından seçim yapabilirsiniz. Aynı zamanda revaçtaki canlı yayınları görebilirsiniz.

Uygulama kamera deklanşörüne benzeyen simgeye dokunarak canlı yayın başlatabilirsiniz. Fotoğrafta okla gösterdiğimiz ifadeye dokunduğunuzda ise canlı yayın başlatabilirsiniz.

Canlı yayın başlatırken öncelikle ‘tag seç’ yazısına dokunuyor ve star, travel, dancing gibi gördüğünüz seçenekler arasından bir tag seçiyorsunuz. Daha sonra canlı yayınınıza bir başlık ekliyorsunuz. Son olarak da ‘canlı yayına geç’ yazan kutucuğa dokunuyorsunuz ve yayınınızı başlatıyorsunuz. Yayınınızı Twitter hesabınızdan da paylaşabilirsiniz. Ayrıca ‘kilit’ ifadesine dokunduğunuzda özel sohbet odası başlatırsınız ve buraya yalnızca davetli olan kişiler katılabilir.

Bigo Live Nedir, Nasıl Kullanılır? Bigo Live Zararları Nelerdir?

‘Çoklu konuk yayın’ yazısına dokunarak da çoklu yayın yapabilirsiniz.

‘Yıldız’ seçeneğine dokunduğunuzda canlı yayınlara yorum yapabilir, beğenebilirsiniz.

‘Profil’ ifadesine dokunduğunuzda ise karşınıza, gönderilerim, mesajlar, aile, fan grubu, faaliyetler, seviye ayarlar seçenekleri çıkacaktır.

‘Gönderilerim’ seçeneği yayınladığınız yayınları ifade ediyor. Beğenilen gönderilerinizi de buradan görebileceksiniz.

‘Mesajlar’ seçeneğine geldiğinizde çevrimiçi kişileri görebilir ve mesaj atabilirsiniz ve gelen mesajlarınızı da buradan görebilirsiniz.

‘Fan grubu’ seçeneği katıldığınız hayran gruplarını ifade ediyor. Bunun için, yukarıda bahsettiğimiz canlı odalara gidebilirsiniz.

‘Seviye’ seçeneği elbette Bigo Live uygulamasındaki seviyenizi gösteriyor. Uygulamayı çokça kullanarak seviyenizi yükseltebilirsiniz.

‘Ayarlar’ seçeneği aracılığıyla bildirimler, gizlilik, hesap ayarlarınızı güncelleyebilir, engellediğiniz kişileri görebilir, video kalitesini HD, SD olmak üzere değiştirebilir, uygulamadan çıkış yapabilirsiniz.

Ayarlar menüsünde gizlilik seçeneğine geldiğinizde konumunuzu, videolarınızı, kendinizi Yakında’ki listesinde, arkadaşlarınıza tavsiye edilmeyi, son görülme zamanınızı, yabancıların davetiyelerini ve çevrimiçi olmanızı gizleyebilir veya açabilirsiniz. Bildirimler seçeneğinde ise mesaj, yeni hayranlar, önerilen radyo yayıncıları, yeni ziyaretçiler ve canlı bildirimleri almayı kapatabilir veya açabilirsiniz.

Bigo Live Nedir, Nasıl Kullanılır? Bigo Live Zararları Nelerdir?

BİGO LİVE HANGİ ÜLKENİN?

Bigo Live uygulaması, Singapur merkezli canlı yayın uygulamasıdır.

BİGO LİVE NASIL PARA KAZANILIR?

Bigo Live'de canlı yayın açarak para kazanabilirsiniz. Bunun için aylık hedefe ulaşmanız gerekmektedir. Geliriniz, içerik türünüz, takipçi sayınız ve yayın için harcanan zaman gibi faktörlere dayanmaktadır. Global olarak, Bigo Live yayıncılarının ayda 5.000 dolar kadar kazandıkları bilinmektedir.

Bigo Live'de influencer/sanatçı/ünlü kaynağınız varsa veya hem yetenekli hem de karizmatik arkadaşlarınız varsa, işe alım görevlisi (Ajans) olarak çalışabilirsiniz. Bigo Live Ajansı olarak Bigo Live’a getirdiğiniz yayıncılardan komisyon ve ekstra gelir kazanabilirsiniz. Ne kadar çok yayıncı (influencer/yayıncı) getirilirse, alabileceğiniz ödüller de o kadar artar.

Bigo Live'de bir başka para kazanma yöntemi ise canlı yayınızda size verilen sanal hediyeleri paraya çevirmektir. Takipçileriniz gönderdiği hediyeleri uygulama hesabınıza yatırarak gerçek paraya çevirebilirsiniz.

Bigo Live'de arkadaşına tavsiye et seçeneği ile para kazanabilirsiniz. Örneğin, Türkiye “arkadaşını tavsiye et” programına katılarak, her geçerli indirme ve kayıt için 2 USD kazanabilirsiniz.

BİGO LİVE ZARARLARI NELERDİR?

Bigo Live'de para kazanmak isteyen bazı kullanıcılar, terbiyeden uzak davranışlar sergileyebilir. Kötü alışkanları özendirecek yayınlar yapabilmektedir. Bazı kız kullanıcılar, tanımadığı kişilerle para kazanmak için yayın yapıyor. Özellikle 18 yaş altındakiler için kullanılabilecek bir uygulama değildir.

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