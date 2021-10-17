Bihakkın ne demek, TDK'ya göre Bihakkın kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bihakkın ne demek? Bihakkın TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bihakkın kelimesi. Peki bihakkın ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bihakkın nedir, bihakkın kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİHAKKIN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bihakkın kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bihakkın kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre bihakkın kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hakkıyla, gerçekten



BİHAKKIN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İşinin ehlidir, bihakkın çalışıyor.

