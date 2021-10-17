Atropin nedir? | Atropin zehirlenmesi belirtileri nelerdir? | Nasıl tedavi edilir?Biilaç ne demek, TDK'ya göre Biilaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bursaspor 3 - 1 Boluspor | MAÇ SONUCUTrabzonspor 3 - 1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCUSakın bu gıdayı tüketmeyin! İl Sağlık Müdürlüğü'nden flaş uyarıYağışlı hava ne zaman terk edecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş açıklamaBihakkın ne demek, TDK'ya göre Bihakkın kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mehmet Durakoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | İstanbul Baro Seçim Sonuçlarına göre Mehmet Durakoğlu yeniden başkan mı seçildi?İstanbul Baro Başkanlığı seçim sonucu belli oldu! Mehmet Durakoğlu yeniden başkanKraniyoloji ne demek, TDK'ya göre Kraniyoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Bihakkın ne demek, TDK'ya göre Bihakkın kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bihakkın ne demek, TDK'ya göre Bihakkın kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bihakkın kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bihakkın ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bihakkın nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bihakkın kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bihakkın ne demek, TDK'ya göre Bihakkın kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bihakkın ne demek? Bihakkın TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bihakkın kelimesi. Peki bihakkın ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bihakkın nedir, bihakkın kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BİHAKKIN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bihakkın kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Bihakkın kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre bihakkın kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hakkıyla, gerçekten

BİHAKKIN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İşinin ehlidir, bihakkın çalışıyor.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT