Biilaç ne demek, TDK'ya göre Biilaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Biilaç ne demek? Biilaç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi biilaç kelimesi. Peki biilaç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre biilaç nedir, biilaç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİİLAÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Biilaç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Biilaç kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre biilaç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İlaçsız, çaresiz

- Umutsuz olarak



BİİLAÇ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kim bilir, saat kaçlara kadar aç ve biilaç duracağız.



BİİLAÇ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- aç biilaç

