Bijan Dalvand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bijan Dalvand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bijan Dalvand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bijan Dalvand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bijan Dalvand 3 Kasım 1998 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsviçre,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bijan Dalvand Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bijan Dalvand, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bijan Dalvand'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bijan Dalvand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bijan Dalvand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bijan Dalvand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bijan Dalvand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Aralık 2010 yılında Red Star Alt.

29 Temmuz 2013 yılında FC Zürich U16

1 Temmuz 2014 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich U21

3 Temmuz 2019 yılında Stade-Lausanne

12 Ocak 2022 yılında Etoile Carouge

30 Haziran 2022 yılında Stade-Lausanne

22 Ağu 2022 yılında SC YF Juventus

Bijan Dalvand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bijan Dalvand şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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