Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı Maaşları

Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5526,5_TL'dir. En düşük Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6800_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.64

Meslek Adı :

Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Müşterilere gerekli tanıtımı ve sunumu yapan, müşterilerin talep ve beklentileri doğrultusunda satış işlemini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mağazaya gelen müşterileri karşılamak,

b) Takı satışına uygun hizmet sunmak,

c) Ürünler hakkında promosyonlar yapmak,

d) Takılar hakkında müşterilere bilgi vermek,

e) Müşterilerin istediği ürün ve modeller hakkında sipariş almak,

f) Müşteriye satış işlemini gerçekleştirmek,

g) Müşteriye satılan takıyı paketlemek, ambalajlamak, müşteriye teslim etmek,

h) Satış sonrası takı ücretlerinin tahsilini sağlamak,

i) Mağazaya yeni gelen takıları teslim almak, ambalajlarından çıkarıp silmek ve reyonlara asmak,

j) Mağaza vitrini düzenlemek ve temizlemek,

k) Yıl sonu envanterini çıkarmak ve sayım faaliyetine katılmak,

l) Sorumlu olduğu alanın temizlik ve düzenini sağlamak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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