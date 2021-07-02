Bikinili pozları olay olmuştu! Hande Doğandemir fazla kiloları hakkında açıklama yaptı!

35 yaşındaki oyuncu Hande Doğandemir, geçtiğimiz gün arkadaşları ile buluşmak için geldiği Kuruçeşme'de görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Doğandemir, açıklamalarıyla dikkat çekti.

Doğandemir, aralarında 30 yaşındaki Sercan Badur ve 35 yaşındaki Seda Türkmen'in olduğu kalabalık arkadaş grubuyla denize girerken görüntülenmişti.

"KORKUM YOK"

Geçtiğimiz haftalarda tatil yaparken bikinili görüntülenen ve fazla kilolarıyla gündeme gelen oyuncu, bu konu hakkında konuşarak "Korkum yok, çekebilirler. Bir problem görmüyorum." dedi.

Yeni filmi "Daha iyi bir yarın" için oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen Doğandemir, şık ve derin dekoltesiyle dikkat çekti.

"CANIM İSTERSE YAPARIM"

Öte yandan daha önce katıldığı bir programda hakkında bilinmeyenleri anlatan Doğandemir, hiç estetiği olmadığını söylemiş ve insanların buna inanmadığını belirtirken şu şekilde konuşmuştu:

"Estetiğim yok. Herkes var zannediyor, inanmıyorlar. Bu konuda ciddi tepkiler alıyorum. Neredeyse hakaret ve linç derecesinde tepkiler... Olsa saklamam. Bu çok ayıp bir şeymiş gibi davranılıyor. Gerçekten yok. Canım isterse yaptırırım"