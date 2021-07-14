15 temmuz kaç tane gazi var? 15 Temmuz'da kaç kişi gazi oldu? 15 Temmuz gazileri isimleri15 Temmuz 2021 Tapu müdürlüğü açık mı? Çalışıyor mu?Vicdansız evlat yaşlı annesini sokak ortasında darp etti!15 temmuz 2021 bankalar açık mı, kapalı mı? Bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz 2021 EFT ve havale yapılıyor mu?15 temmuz ne zamandan beri resmi tatil? 15 temmuz ne zaman resmi tatil oldu?2021 2 merkezi atama ne zaman? KPSS 2021 2 tercihleri ne zaman? 2021 2 tercih kılavuzu yayımlandı mı?15 temmuz gecesi ile ilgili sloganları 2021 | 15 Temmuz şehitlerini anma sözleri 202115 Temmuz 2021 sela ne zaman okunacak? 15 Temmuz Perşembe sela saat kaçta okunacak?15 Temmuz 2021 Perşembe kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da kargolar açık mı, tatil mi?15 Temmuz milli bayram mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları 2021
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Bikiniyle poz veren Ece Erken aldığı kilolara isyan etti: "Sağ ol yaz"

Bikiniyle poz veren Ece Erken aldığı kilolara isyan etti: "Sağ ol yaz"

Eşi ve oğlu Eymen ile birlikte Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkaran Ece Erken aldığı kilolardan dert yanarak hedefini açıkladı.

Bikiniyle poz veren Ece Erken aldığı kilolara isyan etti: "Sağ ol yaz"

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle magazin gündeminde sık sık yerini alan Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Şu sıralar Bodrum'da tatilini sürdüren çiftten Ece Erken, sosyal medya hesabından bikiniyle çekildiği fotoğrafı paylaşarak aldığı kilolara isyan etti 

HEDEFİ 50

Eşi ve oğlu Eymen ile Bodrum'da olan 43 yaşındaki sunucu, geçtiğimiz gün bikiniyle objektif karşısına geçerek tatilde aldığı kilolardan yakındı.

Bikiniyle poz veren Ece Erken aldığı kilolara isyan etti: Sağ ol yaz

Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa, "1.5 ayda+3 kilo. Sağ ol yaz" notunu ekleyen Erken, fotoğrafa spor hocasını etiketleyerek hedefinin 50 kiloya düşmek olduğunu ifade etti.

Bikiniyle poz veren Ece Erken aldığı kilolara isyan etti: Sağ ol yaz

Öte yandan Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu ile evlendiklerinin haberini Instagram hesabından duyurmuş, "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" demişti.

Bikiniyle poz veren Ece Erken aldığı kilolara isyan etti: Sağ ol yaz

2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014-2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile dünyaevine giren Erken'in Uçar ile olan evliliğinden 6 yaşında Eymen adında bir oğlu bulunuyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT