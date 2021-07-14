Bikiniyle poz veren Ece Erken aldığı kilolara isyan etti: "Sağ ol yaz"

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle magazin gündeminde sık sık yerini alan Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Şu sıralar Bodrum'da tatilini sürdüren çiftten Ece Erken, sosyal medya hesabından bikiniyle çekildiği fotoğrafı paylaşarak aldığı kilolara isyan etti

HEDEFİ 50

Eşi ve oğlu Eymen ile Bodrum'da olan 43 yaşındaki sunucu, geçtiğimiz gün bikiniyle objektif karşısına geçerek tatilde aldığı kilolardan yakındı.

Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa, "1.5 ayda+3 kilo. Sağ ol yaz" notunu ekleyen Erken, fotoğrafa spor hocasını etiketleyerek hedefinin 50 kiloya düşmek olduğunu ifade etti.

Öte yandan Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu ile evlendiklerinin haberini Instagram hesabından duyurmuş, "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" demişti.

2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014-2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile dünyaevine giren Erken'in Uçar ile olan evliliğinden 6 yaşında Eymen adında bir oğlu bulunuyor.