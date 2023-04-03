Bilal Bafdili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Bafdili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Bafdili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Bafdili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Bafdili 3 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Bafdili Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Solution Business yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jong KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. Jong KV Mechelen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bilal Bafdili'nin Jong KV Mechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bilal Bafdili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal Bafdili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bilal Bafdili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Bafdili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında KV Mechelen U18

1 Temmuz 2022 yılında Jong KVM

Bilal Bafdili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Bafdili şuan Jong KV Mechelen takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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