Bilal Bari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Bari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Bari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Bari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Bari 19 Ocak 1998 tarihinde Lens şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fas,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da بلال باري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Bari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bilal Bari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 16 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Bilal Bari'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bilal Bari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal Bari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bilal Bari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Bari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında RC Lens B

27 Ağustos 2018 yılında RS Berkane

30 Haziran 2019 yılında RC Lens B

24 Temmuz 2019 yılında Concordia

2 Eylül 2020 yılında Montana

16 Şubat 2021 yılında Levski Sofia

Bilal Bari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Bari şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bilal Bari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Montigny-en-Gohelle (2005-2008), RC Lens (2008-2016)

Fas U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Fas U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

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