Bilal Başacıkoğlu Kayseri’ye geldi

İstikbal Mobilya Kayserispor'un kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu dün akşam saatlerinde Kayseri'ye geldi ve takıma katıldı.

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Bilal Başacıkoğlu sevinci. Geçen sezon transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan gurbetçi futbolcu Bilal Başacıkoğlu, dün akşam saatlerinde Kayseri'ye geldi. Sezonun bitmesine 1 hafta kala tedavisi için ülkesine giden genç futbolcu Bilal Başacıkoğlu 9 gün gecikmeli olarak takıma katıldı. Hollanda da hem tedavisine hem de antrenmanlarını bireysel olarak yapan Bilal Başacıkoğlu bugün yapılacak olan antrenmanda takımdan ayrı olarak bireysel antrenör eşliğinde çalışacak. Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın yeni sezonda Bilal Başacıkoğlu'ndan beklentileri oldukça yüksek.

Kaynak: İHA