Bilal El Amraoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal El Amraoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal El Amraoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bilal El Amraoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bilal El Amraoui 1 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Fransa,Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bilal El Amraoui Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bilal El Amraoui, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Bilal El Amraoui'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bilal El Amraoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bilal El Amraoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Mondercange
Bilal El Amraoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bilal El Amraoui şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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