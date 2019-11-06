Bilal Erdoğan: "Başarılarından dolayı KİHMED Başkanı Önsay’ı tebrik ediyorum"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Kütahya İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği (KİHMED) Başkanı Mustafa Önsay'ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

KİHMED projesi ile kitap-kahve olarak hizmet vermeye başlayan 600 yıllık Balıklı Tekkesi'nin açılışı, Bilal Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bilal Erdoğan, "KİHMED, Türkiye genelinde en çok çalışan kuruluşlardan birisi. 11 yıldır başkanlık görevini başarıyla yürüten Mustafa Önsay'ı tebrik ediyorum. Türkiye genelinde 500 üzerinde bu tür mezun ve mensup derneği var. Türkiye'de okul türleri arasında mezunları bu kadar organize olan başka bir okul türü yoktur.Ben de imam hatip mezunu olarak bundan büyük bir gurur duyuyorum. Öğrencilere hizmet veren kitap-kahve güzel bir proje" diye konuştu.

Başkan Önsay, KİHMED olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri'ne başvurduklarını, aldıkları hibeyle yapıyı hizmete açtıklarını söyledi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden izin alarak kentte önemli bir hizmeti gerçekleştirdiklerini belirten Önsay, "Kitap kahveyi böylesine bir mekanda açmak bizi heyecanlandırdı. Çalışmalarımızın sonucunda, üyelerimizin çaba ve destekleriyle mekanımızı kullanabilir hale getirdik. Aslında burada namazla, mihrapla kitabı birleştirdik. Yapıda daha önce çilehane olarak kullanılan 4 odaya Sezai Karakoç, Cemil Meriç, Cahit Zarifoğlu ve Necip Fazıl Kısakürek'in isimlerini verdik. Onlara ayrı birer oda yapmış olduk. Burası çok önemli bir mekan haline geldi. Her gün 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak olan Kitap kahvemiz ücretiz olarak hizmet vermektedir" dedi.

Erdoğan ve protokol üyeleri, kitap kahvedeki eserleri inceledi.Bu arada, Erdoğan'a ahşap sanatçısı Aziz Özbay'ın yaptığı ahşap sandık hediye edildi.

Kaynak: İHA