Bilal Erdoğan oy kullanmaya eşi ve çocuğuyla geldi

Bilal Erdoğan, oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oy kullanacağı Saffet Çebi Orta Okulu'nda kullandı. Erdoğan, oy kullanmaya eşi ve çocuğuyla birlikte geldi.

31 Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemleri devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Saffet Çebi Orta Okulu'na oyunu kullanmak üzere eşi Reyyan Erdoğan ve Ağustos ayında dünyaya gelen çocuklarıyla birlikte geldi. Bilal Erdoğan ve eşi oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.

Hidayet Türkoğlu da oyunu Saffet Çebi Orta Okulu'nda kullandı

Öte yandan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da oyunu Saffet Çebi Orta Okulu'nda kullandı.Türkoğlu oy vermek için okula girerken görüntülendi.

Kaynak: İHA