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Bilal Göregen kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Bilal Göregen'in hayatı

2010 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz adlı yarışmayla tanınan Bilal Göregen, sosyal medya ve Youtube hesaplarından yayınladığı videolar ile ilgi çekmeye devam ediyor. Peki Bilal Göregen kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Bilal Göregen kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Bilal Göregen'in hayatı

Çocuk yaşta müzikle ilgilenmeye başlayan ve kendine has tarzıyla müzisyenlik yapan Göregen, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın konuğu oldu. Peki Bilal Göregen kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

BİLAL GÖREGEN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Bilal Göregen, 1988 yılında Hatay Dörtyol'da görme engelli olarak dünyaya geldi. Aslen Bitlisli'dir.  İlk ve orta öğrenimini Dörtyol'da tamamlayan Göregen, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı ancak müzik çalışmalarına odaklanmak için üniversite öğretimine bir süre ara verdi.

Kendine has darbuka çalma tarzıyla 10 yıl önce katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla adını duyuran Göregen, daha sonra çeşitli televizyon programlarında, etkinliklerde veya İstanbul'un meşhur meydanlarından birinde darbuka çalarken vatandaşların karşısında yer aldı.

Bilal Göregen kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Bilal Göregen'in hayatı

Kendisine bir YouTube kanalı da açan Göregen, darbukasıyla yorumladığı şarkıları düzenli olarak paylaşarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Göregen, Finlandiya müziğini dünyaya tanıtmak için 1989'da Helsinki'de Sibelius Müzik Akademisi'nde kurulan Fin müzik grubu Loitima'nın en ünlü şarkısı Ieva's Polka'yı, halka açık bir alanda kendine has darbuka çalma tarzıyla söyleyerek YouTube kanalına yükledi.

Bilal Göregen kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Bilal Göregen'in hayatı

Göregen'in seslendirdiği "Ieva's Polka" şarkısının kedili versiyonunu, 1 Kasım'da YouTube hesabından paylaşan Göregen'in bu videosu, 1 ay içerisinde milyonlarca beğeni aldı. 

ABD'nin 3 Kasım'da yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın destekçilerinin, Göregen'in Ieva's Polka'yı çaldığı videoya seçimi kaybeden Donald Trump'ın kampanyadaki dansını ve kediyi ekleyerek paylaşması da gergin geçen ABD seçimlerinin eğlencesi oldu. Göregen, Kovid-19 gölgesinde ve gergin geçen ABD seçimleriyle dünyaca tanınan bir isim haline geldi.

Bilal Göregen kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Bilal Göregen'in hayatı

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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