Bilal Gucuyetmez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Gucuyetmez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bilal Gucuyetmez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bilal Gucuyetmez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bilal Gucuyetmez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Gucuyetmez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Gucuyetmez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Gucuyetmez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Gucuyetmez 11 Eylül 1990 tarihinde Hatay şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Gucuyetmez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N90 sportif yapmaktadır. Bilal Gucuyetmez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 21 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bilal Gucuyetmez'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bilal Gucuyetmezboyu ve yaşı kaç

Bilal Gucuyetmez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal Gucuyetmez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Bilal Gucuyetmez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Gucuyetmez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hatayspor

11 Ocak 2012 yılında Sivas Dört Eylül

30 Haziran 2012 yılında Hatayspor

7 Ağu 2012 yılında Ankara Demir

30 Haziran 2013 yılında Hatayspor

15 Ocak 2014 yılında Van BBSK

30 Haziran 2014 yılında Hatayspor

14 Temmuz 2014 yılında T. Akçaabat

21 Ocak 2015 yılında Van BBSK

29 Temmuz 2015 yılında Kırıkhanspor

2 Temmuz 2016 yılında Manisa BB

17 Ocak 2018 yılında Fethiyespor

1 Ağu 2018 yılında Nevşehir Bld

11 Mart 2019 yılında Kulüpsüz

28 Ağu 2019 yılında Muğlaspor

15 Eylül 2020 yılında Siirt İÖİ

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2022 yılında Siirt İÖİ

21 Ağu 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

Bilal Gucuyetmez kimdir

Bilal Gucuyetmez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Gucuyetmez şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Bilal Gucuyetmez nereli

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