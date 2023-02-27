Bilal Hend kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Hend Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Hend adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Hend Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Hend 18 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Hend Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 18 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bilal Hend'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bilal Hend Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal Hend isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bilal Hend Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Hend futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında US Sarre-Union

1 Temmuz 2020 yılında Amnéville

18 Ocak 2021 yılında Pr. Niederkorn

Bilal Hend Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Hend şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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