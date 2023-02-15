Bilal Hussein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Hussein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Hussein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Hussein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Hussein 22 Nisan 2000 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç,Somali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Hussein Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Bilal Hussein, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 30 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Bilal Hussein'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bilal Hussein Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bilalhussein18/

Bilal Hussein Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bilal Hussein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bilal Hussein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Hussein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında AIK U19

30 Ocak 2018 yılında AIK

3 Ağu 2018 yılında Vasalunds IF

30 Kasım 2018 yılında AIK

Bilal Hussein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Hussein şuan AIK Solna takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bilal Hussein Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bromstens IK (2007-2014), AIK Solna (2014-2019)

İsveç takımında 8 numaralı formasıyla 9 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

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