Bilal İnci Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Ne Zaman, Kaç Yaşında Öldü?

BİLAL İNCİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 29.Eylül.1936 Ölüm tarihi : 15.Ekim.2005

Bilal İnci kaç yaşında öldü : 69

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Sinema Oyuncusu

Bilal İnci doğum yeri : Kozan, Adana

Ölüm yeri : İstanbul

BİLAL İNCİ BİYOGRAFİSİ

Türk sinemasının kötü adamlarından

Bilal İnci, 29 Eylül 1936 tarihinde Adana'nın Kozan ilçesinde doğmuştur. İzmitLisesi'nde okudu. Bitiremeden terk etti. Trikotaj gibi çeşitli işlerde çalıştıktan sonra1960 yılında Almanya’ya gitti. 1966 yılına kadar Berlin'de kaldı. Bu arada bir Alman kadın ile evlendi. 1966 yılında Türkiye’ye döndükten sonra yönetmen yardımcılığı yapan abisinin setlerini ziyaret ede ede sinemaya başladı. Oyuncu Ayça İnci ve Ayçin İnci'nin dedesidir. Oyuncu, yönetmen, senarist olan Kemal İnci ise abisidir. Oyuncu Elif İnci'nin babasıdır.

İlk filmi 1966 tarihini taşıyan ''Karanlıkta Vuruşanlar''dır. Bu filmle birlikte kötü adam rollerinin vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. 1978 yılında tekrar Almanya'ya Berlin'e gitti ve bir süre sinemadan uzaklaştı. 1987 yılında yurda dönünce aralıklılarla da olsa filmlerde oynamaya devam etti. İyi bir karakter oyuncusu olan sanatçınını filmografisinde “Bir Türke Gönül Verdim”, “Alageyik”, “Büyük Yemin”, “Beyaz Mendil”,”Babanın Oğlu”, 'Ezo Gelin', ''Dönüş'' gibi seçkin filmler de vardır. Fatma Girik, Türkan Şoray, Cüneyt Arkın ve Kadir İnanır gibi dönemin starları ile ardarda filmler çevirirdi. Kötü rollerin en iyi adamlarından Erol Taş ile de birçok filmde beraber oynadı.

1971 yılında “Üç Öfkeli Adam” filminde Süleyman Turan ve Eşref Kolçak ile başrolü paylaştı.

Yüzü ve mimikleriyle kötü adam rollerini hakkıyla oynayan nadide Türk sinema oyuncularından biridir. Bir çok tarihi filmde de kahramanın baş düşmanını oynayan oyuncu, kötülüğü zevkle yapan ve bu zevkini kahkahalarıyla tüm dünyaya yansıtan kötü karakterleri başarıyla canlandırmıştır. Özelikle kırsal kesimin ‘kötü ağa’sı ve ‘kötü Bizanslı’ tiplemeleri ile kült bir figür oldu ama bunların yanında ‘iyi adam’ları da başarı ile canlandırdı.

Son yıllarında İzmir’de yaşamakta olan dizi film çekimleri için Beyoğlu'nda bir otel odasında bulunduğu sırada Bilal İnci, 15 Ekim 2005 tarihinde İstanbul’da kalp krizinden 69 yaşında ölmüştür.

Bilal İnci’nin Almanya’da bir Alman kadın ile yaptığı evliliğinden 4 çocuğu vardır. Bilal İnci’nin önceki evliliğinden Murat İnci (n d. 1956) adında bir oğlu vardır. Bu oğlundan oyuncu Ayça İnci ve Ayçin İnci adında iki torunu vardır.

Bilal İnci, tiyatrocu Perihan Doygun ile evlendi. 1976 yılında boşandı. Elif İnci (d. 20 Ağustos 1973) adında bir kızı vardır.

Ödülleri :

1970 - 2. Adana Altın Koza Film Şenliği - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Bir Türk'e Gönül Verdim)

Filmleri ve Dizileri :

- Kayıt Dışı (TV Dizisi)2005

- Ayışığı Neredesin (TV Dizisi)2004

- Yeşilçam Denizi (Tv Programı)2003

- Berivan (Yusuf) (TV Dizisi)2002

- Deli Yürek (Fahri Baba) (TV Dizisi)1999

- Birisi (TV Dizisi)1998

- Kaside-i Bürde Şairi / Kaab Bi... (Sinema Filmi)1997

- Hemşerim (Baba) (TV Dizisi)1996

- Özlem, Düne... Bugüne... Yarın... (Sinema Filmi)1995

- Rabia (Ammar) (TV Dizisi)1993

- Tecelli (Sinema Filmi)1989

- Yaşamak (Selim) (Sinema Filmi)1988

- Kolyeli Kadın (Video)1988

- Vur Hançerini Kadınım (Remzi) (Sinema Filmi)1987

- On Kadın (Sinema Filmi)1987

- Kılıç Bey (Bingöllü Cemal) (Sinema Filmi)1978

- Baba Kartal (Rafet) (Sinema Filmi)1978

- Avare (Sinema Filmi)1978

- Tatlı Melek (Sinema Filmi)1977

- Erkeğim (Hüseyin) (Sinema Filmi)1977

- Belki Bir Gün (Sinema Filmi)1977

- Ateş Parçası (Ekrem) (Sinema Filmi)1977

- Ana Ocağı (Reşit) (Sinema Filmi)1977

- Şok (Sinema Filmi)1976

- İki Kızgın Adam (Arabo) (Sinema Filmi)1976

- Ölüme Yalnız Gidilir (Süha) (Sinema Filmi)1976

- Yarınsız Adam (Baba) (Sinema Filmi)1976

- Söyleyin Anama Ağlamasın (Seyfettin) (Sinema Filmi)1976

- İsyan (Şef) (Sinema Filmi)1975

- Zımbala Bilal / Her Yol Sana H... (Bilal) (Sinema Filmi)1975

- Yarınlar Bizim (2) (Dayı) (Sinema Filmi)1975

- Silahım Altı Okka / Silahım Al... (Sinema Filmi)1975

- Seks Ve Şantaj (Sinema Filmi)1975

- Rejisörün Yatak Odası (Sinema Filmi)1975

- Kara Yemin (Kara Ali) (Sinema Filmi)1975

- Kader Yolcuları (Memduh) (Sinema Filmi)1975

- Bana Beş Avrat Yetmez (Sinema Filmi)1975

- Bahtı Kara Yarim (Ferit) (Sinema Filmi)1975

- Babanın Oğlu (Cemilin Kardeşi) (Sinema Filmi)1975

- Ölüm Tarlası (Battal Ağa) (Sinema Filmi)1974

- Zindan (Nikos) (Sinema Filmi)1974

- Yatık Emine (Arzuhalci Deli İsmail) (Sinema Filmi)1974

- Türk Aslanları (Sinema Filmi)1974

- Tutku (Sinema Filmi)1974

- Televizyon Niyazi (Cemal) (Sinema Filmi)1974

- Tanrı Sevenleri Korur (Sinema Filmi)1974

- Kara Seyit (Sinema Filmi)1974

- Kanlı Savaş (Bilal) (Sinema Filmi)1974

- Her Gece Bardayım (Sinema Filmi)1974

- Gaddar (Kara Abdullah) (Sinema Filmi)1974

- Erkekler Ağlamaz (Kara Haydar) (Sinema Filmi)1974

- Emrah (Osman Ağa) (Sinema Filmi)1974

- Battal Gazi'nin Oğlu (Antuan) (Sinema Filmi)1974

- Şirvan İle Nazlı (Davut) (Sinema Filmi)1973

- İntizar (Faruk) (Sinema Filmi)1973

- Çaresizler (Sinema Filmi)1973

- Zalim (Fabrikatör Bilal Bey) (Sinema Filmi)1973

- Yarını Olmayanlar (Hikmet) (Sinema Filmi)1973

- Topal (Sinema Filmi)1973

- Susuz Yaz (Mahkum ) (Sinema Filmi)1973

- Silahım Namusumdur (Kara Bilal) (Sinema Filmi)1973

- Rabia (Halil) (Sinema Filmi)1973

- Meyro (Nemrut) (Sinema Filmi)1973

- Kara Toprak (Tekgözlülerin Rüstem) (Sinema Filmi)1973

- Kaderim (Sinema Filmi)1973

- Irgat (Gaffar) (Sinema Filmi)1973

- Hudutların Kartalı (Kartal ve Şahinin Babası) (Sinema Filmi)1973

- Harman Sonu (Cafer) (Sinema Filmi)1973

- Debreli Hasan (Sinema Filmi)1973

- Bataklık Bülbülü (Gazino Patronu ) (Sinema Filmi)1973

- Arap Abdo (Elaziz'li Kara Bahri) (Sinema Filmi)1973

- İblis (Zühtü Ağa) (Sinema Filmi)1972

- Ölüm Saçtılar (Sinema Filmi)1972

- Ölüm Korkusu (Sinema Filmi)1972

- Yetimler Ahı (Sinema Filmi)1972

- Son Düello (Sinema Filmi)1972

- Köpekler (Sinema Filmi)1972

- Kara Bomba (Sinema Filmi)1972

- Kan İzleri Örttü (Sinema Filmi)1972

- Hayatımızın En Güzel Yılları (Ali (Par) Reis) (Sinema Filmi)1972

- Fatma Bacı (Mahmut) (Sinema Filmi)1972

- Dönüş (Reşit) (Sinema Filmi)1972

- Dadaloğlu'nun İntikamı (Gavur Ali) (Sinema Filmi)1972

- Cemo (Sorikoğlu) (Sinema Filmi)1972

- Büyük Vurgun (Sinema Filmi)1972

- Biz Belayı Severiz (Sinema Filmi)1972

- Bir Aşk Bin Ölüm (Sinema Filmi)1972

- Battal Gazi'nin İntikamı (Şövalye Andrea) (Sinema Filmi)1972

- Barikat (Sinema Filmi)1972

- Adanalı Kardeşler (Gaffar Adanalı) (Sinema Filmi)1972

- İşte Deve İşte Hendek (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)1971

- Üç Öfkeli Adam (Sinema Filmi)1971

- Ölmeden Tövbe Et (Sinema Filmi)1971

- Öldüren Yumruk (Kartal) (Sinema Filmi)1971

- Zehir Hafiye (Kazım) (Sinema Filmi)1971

- Zehir Hafiye (Kazim) (Sinema Filmi)1971

- Yarın Son Gündür (Pehlivan(Kemikkıran) Rıza) (Sinema Filmi)1971

- Vurguncular (Mardoni) (Sinema Filmi)1971

- Tarkan Viking Kanı (Toro) (Sinema Filmi)1971

- Sürgünden Geliyorum (Süslü Bekir) (Sinema Filmi)1971

- Senede Bir Gün (Kiril Çorbacı) (Sinema Filmi)1971

- Kurşunla Selamlarım (Turgut Öcal) (Sinema Filmi)1971

- Katiller (Sinema Filmi)1971

- Kara Cellat (Arap Reşo) (Sinema Filmi)1971

- Kalleşlere Af Yok (Sinema Filmi)1971

- Hey Amigo Sartana (Sinema Filmi)1971

- Hey Amigo Beş Mezar (Sinema Filmi)1971

- Hem Döğüş Hem Seviş (Süslü Yusuf) (Sinema Filmi)1971

- Cehenneme Bir Yolcu (Bilal) (Sinema Filmi)1971

- Cafer Bey İyi, Fakir Ve Kibar (Sinema Filmi)1971

- Bir Avuç Kan (Sinema Filmi)1971

- Beş İdamlık Adam (Sinema Filmi)1971

- Ağıt (Ramazan) (Sinema Filmi)1971

- Yedi Belalılar (Sırtlan) (Sinema Filmi)1970

- Yazı mı Tura mı (Sinema Filmi)1970

- Tarkan Gümüş Eyer (Kostok) (Sinema Filmi)1970

- Son Söz Benim (Sinema Filmi)1970

- Meçhul Kadın (Bekir) (Sinema Filmi)1970

- Kiralık Katiller (Sinema Filmi)1970

- Kendim Ettim Kendim Buldum (Turgut) (Sinema Filmi)1970

- Kara Peçe (Kahya) (Sinema Filmi)1970

- Gelin Kız (Sinema Filmi)1970

- Dağların Kartalı (Gaffar) (Sinema Filmi)1970

- Canlı Hedef (Bilal) (Sinema Filmi)1970

- Beyaz Güller (Bekir) (Sinema Filmi)1970

- Altın Tabancalı Ajan (Bilal) (Sinema Filmi)1970

- Şen Ola Düğün Şen Ola (Sinema Filmi)1969

- Yaşamak Hakkımdır (Kerim) (Sinema Filmi)1969

- Dönüşü Olmayan Yol (Gaddar Davut) (Sinema Filmi)1969

- Cezaları Ölümdü (Sinema Filmi)1969

- Büyük Yemin (Dursun) (Sinema Filmi)1969

- Bir Türk'e Gönül Verdim (İsmail) (Sinema Filmi)1969

- Aç Kurtlar (Eşkiya) (Sinema Filmi)1969

- Ala Geyik (Karaca Ali) (Sinema Filmi)1969

- Öksüz (Otel Katibi) (Sinema Filmi)1968

- Son Vurgun (Kurşunların Yağmu... (Kaçakçı) (Sinema Filmi)1968

- Kader (Veli Karaveli) (Sinema Filmi)1968

- Ezo Gelin (Uncuoğlu) (Sinema Filmi)1968

- Erikler Çiçek Açtı (Ajan) (Sinema Filmi)1968

- Abbase Sultan (Yezit Bin Muhlat) (Sinema Filmi)1968

- İlk Aşkım (Kaçakçı) (Sinema Filmi)1967

- Zengin Ve Serseri (Sinema Filmi)1967

- Yılmayan Adam (İbrahim) (Sinema Filmi)1967

- Soy Ve Öldür (Şefin Adamı Bilal) (Sinema Filmi)1967

- Kızılcıklar Oldu Mu (Sinema Filmi)1967

- Her Zaman Kalbimdesin (Sinema Filmi)1967

- Aşkınla Divaneyim (Kenan'ın Adamı) (Sinema Filmi)1967

- Akbulut, Malkoçoğlu Ve Karaoğl... (Buğra) (Sinema Filmi)1967

- Ah Bu Kadınlar (Sinema Filmi)1967

- Vahşi Sevda (Sinema Filmi)1966

- Gavur Dağın Eşkiyası (Sinema Filmi)1966

- Gaddarlar (Sinema Filmi)1966

- Eşrefpaşalı Derler Bize (Sinema Filmi)1966

- Aslan Pençesi (Abdülkadir) (Sinema Filmi)1966

- Altın Çocuk (Sinema Filmi)1966

- Karanlıkta Vuruşanlar (Sinema Filmi)1966