Bilal Kadayıfçıoğlu kimdir? sorusu şu sıralar internette en çok arananlar arasında yerini aldı. Biz de yaşanan kazanın ardından Bilal Kadayıfçıoğlu ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik.

BİLAL KADAYIFÇIOĞLU KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Bilal Kadayıfçıoğlu 2016 yılında İstanbul Etiler'de düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden VBG Holdin'in patronu Veysel Kadayıfçıoğlu'nun kardeşidir.

Holding patronu olan Bilal Kadayıfçıoğlu denizcilik, yat ve petrol işi ile uğraşıyor. BİLKA isimli denizcilik firması da bulunan Kadayıfçıoğlu, kendi gemilerini inşa etme, işletme ve kiralama amacı ile kurulmuş olup 1996 yılından beri denizcilik sektöründe faaliyet göstermektedir.

Bilka Denizcilik ve Garanti Denizcilik daha önceki yıllarda da toplam 46.000 DWT'lik 5 adet tanker inşa edip dünya deniz sektörüne ihracını sağlamaktadır. Garanti Denizcilik, CBK YACHTS markası altında modern süper yatlar inşa edip dünya sektörüne ihracını sağlamaktadır.

Garanti Denizcilik, BİLPET markası altında petrol ürünleri ve akaryakıt depolama, dağıtım ve franchise faaliyetlerinde bulunmaktadır. Aynı zamanda DiyarbekirSpor'u da satın alarak spor dünyasına da yatırım yapmıştır.

İş adamı Bilal Kadayıfçıoğlu, spordan sonra eğitimde de Diyarbakır için önemli bir adım atmıştı.

Hülya Avşar’ın kızı Zehra ile Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aşkı bir zamanlar gündemdeydi. Evlenecekleri iddia edilen çift sürpriz bir kararla ayrılmıştı.