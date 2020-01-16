Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir? Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi kim? soruları merak edilmeye başlandı. Bir mekanda yemek yedikten sonra görüntülenen Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında tüm bilgiler haberimizde..

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU KİMDİR?

İş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun eşi ve çocuğu olan, Ceyda Kadayıfçıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu, magazin dünyasının da konuştuğu isimler olmaya başladı. Denizcilik, yat ve petrol işi ile uğraşan ve holding patronu olan Bilal Kadayıfçıoğlu, 2017 yılında ise Diyarbekirspor'u satın almıştır.

Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu, son günlerde Zehra Çilingiroğlu ile anılıyor.