TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, yarın karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı. Boluspor kaptanı Bilal Kısa, "Boluspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur. Biz bunun için buraya geldik. Bunun için sahada mücadele ediyoruz" dedi.

Boluspor, yarın karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Giray Bulak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı beyazlılar ısınma koşusunun ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, 5'e 2 ve streching ile sona erdi. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Boluspor kaptanı Bilal Kısa lige kötü başladıklarını belirterek, "Tabii ki hedeflerimiz doğrultusunda iyi bir başlangıç yapamadık. Bu hafta bizim için yeni bir başlangıç olacak. Yarınki oynayacağımız maç kolay olmayacak. Bunun farkındayız. Ama içeride kendi evimizde oynuyoruz ve yarın inşallah kazanan taraf biz olacağız. Bunun için sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. İnşallah dediğim gibi yarın mutlu bir şekilde 3 puanı alıp sahadan ayrılırız. Çünkü bu kulübün her zaman hedefleri olmuştur. Ve her zaman hedefleri vardır. Biz de bu hedefleri biliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için inşallah yarın bir başlangıç yaparız. Dediğim gibi inşallah sahadan 3 puanla çıkarız" dedi.

Kısa, yarın oynanacak Altay maçıyla ilgili olarak da "Sait hoca geçen sene burada çalışmış. Tabii ki bizim için kolay olmayacak. Çünkü Altay da iyi bir takım. Ama biz bir başlangıç yapmak zorundayız. 3 haftaya baktığımız zaman iyi sonuçlar almadık. Belki dönem dönem iyi oyunlar oynadık. Kazanmaya yakındık ama. Sonuca etkili olmadı" diye konuştu.

Boluspor'un hedeflerinin her zaman yüksek olduğunu anlatan Kısa, şöyle konuştu: "Her zaman hedefimiz var. Hedefimiz olursa ilk 2'den direk çıkabilmek, ya da ilk 6'nın içinde olabilmek. Boluspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur. Biz bunun için buraya geldik. Bunun için sahada mücadele ediyoruz. Boluspor daha önceki senelerde lige hep iyi başlayıp sonunu getirememiştir. Bu sene ilk 3 haftada istediğimiz sonuçları alamadık ama inşallah sonunu iyi getiririz. İstediğimiz hedefe ulaşırız. Yarın bu açıdan bizim için çok önemli. Bir başlangıç yapıp inşallah bundan sonra sonuç yakalarız."

