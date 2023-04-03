Bilal Koffi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Koffi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Koffi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bilal Koffi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bilal Koffi 2 Nisan 2002 tarihinde Laval şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bilal Koffi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bilal Koffi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bilal Koffi'nin Angers SCO B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bilal Koffi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bilal Koffi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Angers SCO U19
1 Temmuz 2021 yılında Angers SCO B
Bilal Koffi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bilal Koffi şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Stade Laval (2008-2019), Angers SCO (2019-2021)
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