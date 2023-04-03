Bilal Koffi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Koffi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bilal Koffi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bilal Koffi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.