Bilal Mazhar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Mazhar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Mazhar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Mazhar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Mazhar 21 Kasım 2003 tarihinde Châteauroux şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Mısır,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Bilal Mazhar Abdelrahman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Mazhar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Bilal Mazhar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bilal Mazhar'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bilal Mazhar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal Mazhar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bilal Mazhar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Mazhar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2020 yılında PAO U17

1 Temmuz 2020 yılında PAO U19

1 Ocak 2022 yılında Panathinaikos B

Bilal Mazhar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Mazhar şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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