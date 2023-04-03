Bilal Ouacharaf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Ouacharaf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Ouacharaf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bilal Ouacharaf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bilal Ouacharaf 9 Mayıs 2002 tarihinde El Ejido şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Bilal Ouacharaf Guennouni şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bilal Ouacharaf Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11MANGMT yapmaktadır. Bilal Ouacharaf, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bilal Ouacharaf'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Bilal Ouacharaf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bilal Ouacharaf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Málaga CF Altyap
1 Temmuz 2019 yılında San Félix U19
1 Temmuz 2020 yılında Málaga Juv. A
1 Temmuz 2021 yılında A. Malagueño
Bilal Ouacharaf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bilal Ouacharaf şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
Bilal Ouacharaf Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fas U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.
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