Bilal Ozer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Ozer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Ozer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Ozer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Ozer 6 Ocak 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Ozer Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bilal Ozer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bilal Ozer'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bilal Ozer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bilalozer3/

Bilal Ozer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal Ozer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bilal Ozer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Ozer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ümraniye U19

5 Ekim 2020 yılında Karaköprü Bld

25 Ocak 2021 yılında Kırşehir Bld

25 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2022 yılında Diyarbekir Spor

12 Ocak 2023 yılında 23 Elazığ FK

Bilal Ozer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Ozer şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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