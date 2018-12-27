Bilal Uçar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?
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BİLAL UÇAR KİMDİR?
Doğum tarihi : 06.Ocak.1969
Bilal Uçar kaç yaşında : 49
Kilo & Boy :
Burcu : Oğlak
Meslek : Avukat, Milletvekili
Bilal Uçar doğum yeri : Acıpayam, Denizli
BİLAL UÇAR BİYOGRAFİSİ
7 Ocak 2016 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.
Bilal Uçar, 6 Ocak 1969 tarihinde Denizli Acıpayam'da doğmuştur. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Ayşe'dir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994 yılında mezun oldu.
İstanbul'da bulunduğu yıllarda basın yayın alanında çalıştı. 1997 yılından sonra Denizli'de serbest avukat olarak çalışmaya başladı.
2001 yılında AK Partikuruluş çalışmalarında aktif şekilde yer aldı. Parti kuruluşundan 2007 yılına kadar AK Parti Denizli İl Yönetiminde Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2007 - 2011 yılları arasında AK Parti Denizli İl Başkanlığı görevini yürüttü.
2011 yılında yapılan genel seçimlerde 24. Dönem AK Parti Denizli Milletvekiliseçildi. 24. Dönemde Adalet Komisyonu Üyeliği, Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Üyeliği, Türkiye-Malta Parlamentolararası Dostluk Grubu Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Bilal Uçar, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde 25. Dönem AK Parti Denizli Milletvekilli seçildi.
Bilal Uçar, evlidir. Üç çocuğu vardır.
1 Kasım 2015 seçimlerinde milletvekilli adayı olarak gösterilmedi.1 Kasım 2015 seçimlerinde AKP adına Avrupa’daki seçim koordinasyonunu üstlendi.
7 Ocak 2016 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.
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