Bilanço ağır! İtalya ve Fransa’da da ölü ve vaka sayısı arttı

Koronavirüs sebebiyle dünyadaki ölü ve vaka sayısındaki bilanço giderek ağırlaşıyor.

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya ve Fransa’dan art arda açıklamalar geldi. 433 kişinin öldüğü İtalya’da corona virüsü salgını nedeniyle vaka sayısı son 24 saat içinde 3 bin 47 artarak 178 bin 972 oldu.

Reuters'ta yer alan habere göre, salgına ilişkin değerlendirmelerde bulunan yetkililer, bugünkü ölü sayısının 12 Nisan'dan bu yana en düşük sayı olduğunu belirtti.

İtalyan yetkililer, ülkede son 14 gündür ölü ve vaka sayısında düşüş yaşandığını açıkladı. Ancak yetkililer, Mart ayı sonundan itibaren yaşanan düşüşün, planlandığı gibi hızlı ilerlemediğini de sözlerine ekledi. 21 Şubat tarihinden itibaren corona ile mücadele eden İtalya'da 27 Mart tarihinde en yüksek ölüm oranı açıklanmış ve 919 kişinin öldüğü duyurulmuştu.

İtalyan yetkililer, 6 bin 557 vakanın vakanın görüldüğü 21 Mart tarihinden bu yana vaka sayısında günden güne düşüş yaşandığını, bu durumun umut verici olduğunu belirtmişti. İtalyan hükümeti, ölüm ve vaka sayılarındaki dalgalanma nedeniyle ülke genelinde süren karantina uygulamasının süresini 3 Mayıs'a kadar uzattı.

FRANSA’DA SON DURUM

395 kişinin hayatını kaybettiği Fransa’da ise bir gün içinde vaka sayısı 785 artarak 152 bin 578’e yükseldi.

Fransa Halk Sağlığı Direktörü Jerome Salomon, yoğun bakımdaki hasta sayılarında da düşüş yaşandığını belirterek, ülkede ölüm ve vaka sayılarının artış hızının yavaşladığını duyurdu.

DÜNYA GENELİNDE ÖLÜ SAYISI 162 BİNİ AŞTI

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülke konumunda olan ABD’de bugüne kadar 40 bine yakın kişi hayatını kaybetti, 740 binden fazla insan ise karantina altına alındı. Dünya genelinde ise ölü sayısı 162 bini geçti, vaka sayısı ise 2 milyon 360 bini aştı.