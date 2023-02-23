Bilardoda kaybeden kişi dehşet saçtı: Kendisine gülen 7 kişiyi öldürdü

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletine bağlı Sinop, şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bilardo salonunda oyunu iki kez üst üste kaybeden iki kişiden biri, tüfekle salona gelerek 7 kişiyi vurarak öldürdü.

Melahat Ersoy
Editör
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Bilardoda kaybeden kişi dehşet saçtı: Kendisine gülen 7 kişiyi öldürdü

Alınan bilgilere göre olay Mato Grosso eyaletinin Sinop şehrindeki bir bilardo salonunda yaşandı. İsimleri Edgar Ricardo de Oliveira (30) ve Ezequias Souza Ribeiro (27) bilardo oyununda iki kez kaybetti. Bu sırada salondaki bazı kişiler ikiliye güldü.

Bilardoda kaybeden kişi dehşet saçtı: Kendisine gülen 7 kişiyi öldürdü

ARACINDAN ALDIĞI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Şahıslardan biri aracından aldığı silahla bir kişiyi duvara yaslayıp tehdit etti, diğer bir kişi ise aracından aldığı av tüfeğiyle aralarındaki 12 yaşındaki bir kız çocuğunun da olduğu 7 kişiyi vurdu.

Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bilardoda kaybeden kişi dehşet saçtı: Kendisine gülen 7 kişiyi öldürdü

POLİS AÇIKLAMA YAPTI

Olaya ilişkin açıklama yapan polis, zanlıların ilk oyunu kaybettikten sonra daha fazla para almaya gittiğini ancak daha sonra tekrar kaybettiğini söyledi. Polis, zanlıların aralarında 12 yaşında bir kız çocuğun da olduğu 7 kişiyi vurduklarını söyledi.

Bilardoda kaybeden kişi dehşet saçtı: Kendisine gülen 7 kişiyi öldürdü

Olay anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Yayınlanan görüntülerde silahlı saldırganların bilardo oyunundaki karşılaşmayı izleyen 7 kişiyi ateş açarak öldürdüğü görüldü.

Bilardoda kaybeden kişi dehşet saçtı: Kendisine gülen 7 kişiyi öldürdü

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