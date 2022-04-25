Bıldırcın ve Keklik Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bıldırcın ve Keklik Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Bıldırcın ve Keklik Yetiştiricisi ne iş yapar, Bıldırcın ve Keklik Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bıldırcın ve Keklik Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bıldırcın ve Keklik Yetiştiricisi Tanımı;

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Bıldırcın ve Keklik Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bıldırcın ve Keklik Yetiştiricisi Maaşları

Bıldırcın ve Keklik Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bıldırcın ve Keklik Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bıldırcın ve Keklik Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6122.13

Meslek Adı :

Bıldırcın ve Keklik Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Kümes Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bıldırcın ve keklik yetiştiriciliği, bıldırcın/keklik civciv kafeslerini hazırlayabilen, yetiştirebilen, anaç bıldırcın/keklik kafeslerini hazırlayıp besleyen ve yetiştiren sağlıklı bir şekilde tüketiciye kadar yansıtma bilgi becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bıldırcın ve Keklik Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bireysel hijyen sağlamak/uygulamak,

b) Barınak ve çevre temizliğini yapmak,

c) Barınak ve çevre dezenfeksiyonu yapmak,

d) İşletmede biyogüvenlik önlemler almak,

e) Bölgeye ve işletme tipine uygun kanatlı hayvan seçimi yapmak,

f) Barınak Kontrolü yapmak,

g) Yem temini yapmak,

h) Yemleri depolamak,

i) Hayvana göre rasyon hazırlamak,

j) Bıldırcın ve keklik civcivi yetiştirmek,

k) Anaç bıldırcın ve keklik yetiştirmek,

l) Viral ve bakteriyel kanatlı hastalıklarına karşı önlem almak,

m) Paraziter ve mantari kanatlı hastalıklarına karşı önlem almak,

n) Beslenme bozukluklarına karşı önlem almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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