Bilecik 1. Amatör Ligi

Bilecik 1. Amatör Lig'de 2018-2019 futbol sezonun ilk yarısını sona erdi. Grup lideri 1308 Osmaneli Belediyespor 12'de 12 yaparken, Kürespor ise; 12 haftada henüz puanla tanışamadı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 12 hafta oynanan 6 müsabaka ile sonuçlanırken, lig enteresan bir şekilde devre arasına girdi. Ligin 12'inci haftasında oynadığı 12 maçta hiç puan kaybetmeyen 1308 Osmaneli Belediyespor 36 puanla lider bitirirken, Kürespor ise; sıfır puanla ligin dibinde yer aldı. Kürespor attığı 8 karşın kalesinde 48 gol görürken, ligin ilk yarısında en az gol yiyen ve atam talım 1308 Osmaneli Belediyespor oldu. Kalesinde 12 hafta sonunda 9 gol gören lider rakip kaleye 46 gol attı. Liginde ilk yarısını 36 punala 1308 Osmaneli Belediyespor lider bitirken en yakın takipçisi 28 puanla Bayırköyspor oldu. Lige şampiyonluk parolası ile başlayan Bilecikspor 27 punala 3'üncü sırada yer alırken, sırasıyla Söğütspor, Yeşilyurtspor, Gölpazarı Belediyespor, 1299 Bilecik Kulübü, Bozüyük İçköyspor, Pazaryerispor ve Bilecik Gençlerbirliğispor yer aldı. Ligin düşme hattında 9 puanla Akpınarspor, 7 puanla Osmaneli Gençlerbirliğispor ve henüz puanla tanışamayan Kürespor yer aldı. 2018-2019 futbol sezonun ikinci yarısı 2019 Ocak ayında açılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA