Bilecik Belediyesi kurban satış yerlerini hazırladı

Bilecik Belediyesi tarafından Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında, hayvan satışı yapılacak yerlerin çalışmaları tamamlandı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurban satış alanlarında gerçekleştirilen çalışma ile kurbanlık hayvanlar için parsel çizgileri çalışması yapıldı.

Vatandaşlar, TOKİ girişindeki alanda kurbanlık hayvan alım ve satım hizmetini alabilecek. Kurban satış alanından yararlanmak isteyen vatandaşlar, Bilecik Belediyesi Tahsilat Servisi'nde gerekli işlem ve ödemeleri yaptıktan sonra kendisi için ayrılan alanda gerekli çalışmaları yapıp, koyunlarını satışa çıkarabilecek.

Öte yandan, vatandaşların kurban ibadetini en iyi şekilde yapmaları amacıyla gerekli tüm çalışmaların tamamlandığı alanda ayrıca satış için getirilen hayvanların sağlık ve diğer alanlardaki kontrolleri de yapılacak.

Kaynak: İHA