Bilecik Belediyesi Meclisini yönetme tartışması

Bilecik Belediye Meclisi Aralık ayı 2'inci birleşiminde meclisi kim yönetecek polemiği yaşanırken, Bilecik Belediyesi Meclis 1'inci Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya, meclise bile bile katılmadığı söyledi.

Bilecik Belediyesi Aralık ayı 2'inci birleşimi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Bilecik Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak başkanlığında yapıldı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in yurt dışında olması sebebiyle meclisin 1'inci Başkan Vekili Sadık Kaya'nın yönetmesini bekliyordu. Sadık Kaya'nın toplantıya katılmaması sonrası gözler 2'inci Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu'nun çevrildi. Meclis başlayınca karşılarında Bilecik Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak'ı gören MHP'li ve AK Partili üyeler şaşkınlık yaşadı. Bu duruma MHP'li meclis üyeleri itiraz ederken, bu başkanlığın etik olmadığı söyledi. Yaşanan olay üzerine belediyede çalışan bir birim müdürüne söz veren Semih Tuzak, durumu açıklamasını istedi. Birim müdürü Belediye Kanunu'nun bir maddesi okurken, MHP'li üyeler bu maddenin olmadığını, okuduğu maddenin belediye başkanı olmadığı zaman belediye başkan görevine vekalet bıraktığı birinin bakacağı, meclisi başkan vekillerinin yöneteceğini ve bunun kanunda olduğu söyledi. Bunun üzerine söz alan Semih Tuzak, "Beni niye layık görmediniz" cevabını vererek, "İtirazları gerekli mercilere yapabilirsiniz" diyerek meclisi başlatmıştı.

"Toplantıya bilerek katılmadım"

Yaşanan olaylar sonrası Bilecik'te "Millet İttifakı" kapsamında belediye meclis üyesi seçilen daha sonra İYİ Parti olarak grupları kuran partinin meclis üyesi aynı zamanda Bilecik Belediyesi Meclis 1'inci Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Meclise bilerek katılmadığı söyleyen Kaya, "Çünkü sayın Semih Tuzak'ın meclisi yöneteceğini biliyordum. Bugüne kadar seçmenlerimize olan saygımdan dolayı hiçbir meclis toplantısına katılmamazlık yapmadım, yapmayacağım. Konuya açıklık getirmek için bilgilendirme yapmak istedim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA