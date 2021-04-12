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Bilecik Belediyesi Ramazan davulcularına eğitim verdi

Bilecik Belediyesi tarafından vatandaşları sahura kaldıracak olan davulculara eğitim verildi. Eğitimi alan davulcular sahura hazır.

Bilecik Belediyesi Ramazan davulcularına eğitim verdi

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde verilen eğitimlerde davul çalmanın yanı sıra uyulması gereken nezaket kuralları için bilgiler verildi. Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri ve Sanat Akademisi işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde gerekli donanıma sahip olan davulcular, ilk sahur için mesaiye başlayacaklar.

BU GECE GÖREVLERİNE BAŞLAYACAKLAR

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Koordinatörü Çağrı Pala, verilen eğitimler hakkında yaptığı açıklamada, "Bilecik Belediyesi olarak bu yıl da Ramazan ayının güzel bir geleneği olan Ramazan davulcuları için eğitimlerimizi verdik. Eğitimlerimizde başta davul çalmanın yanı sıra vatandaşlarımızın rahatsız olmamaları amacıyla uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verdik. Eğitimler sonunda gerekli donanıma sahip olan davulcular bu gece ilk görevlerine başlamış olacaklar. Tüm Müslümanlara hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Davulcu Bülent Sarp ise asırlardır süren bir geleneği sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl da belediyemizin açtığı kurslarda eğitimimizi aldık. Arkadaşlarımızla birlikte Ramazana ve sahura hazırız. Bütün Müslümanların Ramazan ayını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bilecik Belediyesi Ramazan davulcularına eğitim verdi

Bilecik Belediyesi Ramazan davulcularına eğitim verdi

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